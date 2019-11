Luxemburgo agradece apoio e diz que estará no Morumbi nesta quinta

Nesta terça-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, foi submetido a um procedimento cirúrgico de raspagem no nariz como tratamento do câncer de pele diagnosticado na última semana. A operação foi bem sucedida e ele passa bem.

De volta ao Rio de Janeiro, o treinador se manifestou através da VascoTV para tranquilizar a todos com relação ao seu estado. Luxemburgo garantiu ainda que estará com a equipe na partida desta quinta-feira diante do São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Acabei de chegar em casa, fiz a cirurgia, o tumor era maligno mas era pequeno e não ramificou. Graças a Deus deu tudo certo e quero agradecer aos torcedores, a todos que oraram por mim e que pediram que tudo desse certo,” afirmou Luxemburgo.

“Estou de volta e quinta-feira estarei junto com a equipe diante do São Paulo. Tamo junto com o Vasco e seguindo ali jogo a jogo,” completou o treinador.

Devido aos preparativos para a cirurgia, realizada na cidade de São Paulo, Luxemburgo acabou sendo desfalque nos treinos do Cruzmaltino de segunda e terça, comandados pelo auxiliar Maurício Copertino.