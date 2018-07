Jorginho lamenta falta de equilíbrio na derrota para o Corinthians

O técnico Jorginho procurou mostrar serenidade após a goleada sofrida pelo Vasco diante do Corinthians, no Mané Garrincha. Na entrevista coletiva, o treinador cruz-maltino disse que faltou equilíbrio ao time depois de sofrer o empate e que, mesmo contando com jogadores muito experientes, esperava uma reação diferente da equipe, que acabou se perdendo e facilitando a tarefa do adversário.

Jorginho admitiu que a queda de rendimento da equipe no segundo tempo foi normal, porque o Corinthians conseguiu o empate logo no início, mas lamentou que os jogadores mais experientes do time não tenham mudado de postura. O treinador disse que o Vasco não conseguiu se manter defensivamente organizado e acabou facilitando a tarefa corintiana.

“Faltou equilíbrio. Com o 1 a 1, estávamos dentro do jogo. Faltou um pouco de paciência, tocar a bola. Infelizmente, tomamos o gol muito rápido. Isso desestabiliza um pouco”, relatou.

Depois de criticar o comportamento da equipe, Jorginho disse ser o único responsável pela derrota. Ele disse que reviu na televisão os gols sofridos e vai conversar com os jogadores para tentar evitar que os erros voltem a acontecer. O treinador cruz-maltino elogiou o Corinthians e observou que a equipe se movimenta muito bem e dificulta a marcação, mas que o Vasco poderia ter tido outra sorte na partida se não tivesse sofrido um apagão no segundo tempo.

Para Jorginho, não faz sentido responsabilizar as condições climáticas e horário da partida pela derrota da sua equipe. “Jogar às 11 horas, com clima seco, ninguém gosta. Mas era ruim para nós e para o Corinthians. Eles foram eficientes no segundo tempo e nós não fizemos o que vínhamos fazendo”.

O treinador reconheceu que seria melhor ter jogado em São Januário, mas disse que precisa compreender a situação financeira do clube. Ele também relatou que o gramado do Mané Garrincha está em melhores condições do que o do campo do Vasco.

Para Iago Pikachu, autor do único gol da sua equipe, o time voltou a oscilar muito durante a partida, problema que, segundo o artilheiro, tem ocorrido durante toda a temporada.

“Não podemos fazer um primeiro tempo muito bom, pressionando, e depois no segundo um jogo abaixo do esperado. Não fizemos nada, Quando tomamos uma virada, fica muito difícil se recuperar”.