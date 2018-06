Jorginho chega ao Vasco com a necessidade de definir pendências

Jogo de cintura. Isso é o que Jorginho terá que mostrar muito mais do que conhecimentos técnicos e táticos ao assumir o comando do Vasco. O clube vive um momento político muito delicado, com adversários tentando afastar o presidente Alexandre Campello do cargo. Dentro de campo, o desempenho tem sido muito ruim. Eliminação precoce na fase de grupos da Copa Libertadores, perda da final do Campeonato Estadual para o Botafogo nos acréscimos e uma derrota de 3 a 0 na partida de ida contra o Bahia que torna quase que impossível avançar para as quartas de final da Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, prioridade no momento, a ordem é manter uma distância segura da zona de rebaixamento, minimizando a pressão dos torcedores. Para piorar, alguns atletas caíram em desgraça por postagens provocando os torcedores vascaínos. Casos do goleiro Gabriel Féliz, do zagueiro Paulão e dos volantes Evander e Wellington.

“Os que estavam afastados se superaram muito contra o Cruzeiro e tenho certeza de que o Jorginho gostou. Se ele me perguntar algo vou sugerir que zere tudo com eles e que escolha os melhores para escalar”, disse o interino Valdir Bigode, que utilizou todos os afastados, com exceção de Gabriel Félix, no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro na noite de quarta-feira em Minas Gerais.

Caberá ao treinador analisar se deseja ou não contar com os jogadores afastados, mesmo com a pressão dos torcedores. Ele também vai ter peso importante na liberação de atletas que não fazem mais parte dos planos.

Jorginho também vai analisar a chegada de reforços, uma vez que as negociações que vinham sendo mantidas com o aval de Zé Ricardo foram paralisadas. O treinador, porém, sabe que o orçamento é muito curto.

O novo treinador, que começou a trabalhar nesta quinta-feira, vai estrear neste sábado, às 19h(de Brasília), quando o Vasco recebe o Sport em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em choque válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time para este compromisso vai ser definido nesta sexta-feira, quando o plantel treina pela manhã. Depois começa o período de concentração para o choque com os pernambucanos.