Dirigente do Vasco explica afastamento de Thiago Galhardo

Após a confirmação do afastamento do meia Thiago Galhardo, o diretor de futebol Alexandre Faria falou com a imprensa e explicou a situação. O jogador do Vasco foi desligado do elenco e deve ter seu contrato rescindido nos próximos dias.

“É uma opção do clube, uma relação normal entre patrão e empregado. Aconteceram algumas coisas internamente que não nos agradaram. Conversamos com o Thiago e com o representante dele. Vamos tratar internamente, como deve ser”, disse.

O dirigente elogiou o atleta e revelou que já recebeu sondagem de outros clubes por Thiago Galhardo.

“Thiago é um grande jogador. Do ponto de vista profissional, nunca tivemos problema com ele, sempre cumpriu com as obrigações. Mas é uma relação que se encerra aqui. Vários clubes já me ligaram. A gente torce para que ele seja feliz. Não deve demorar para ele estar vestindo a camisa de outro clube”, declarou.

Por fim, Alexandre Faria comentou o clima tenso que rondou São Januário nos últimos dias por conta do atraso nos salários.

“Todos sabem a situação do clube, que não é fácil. Esse grupo de atletas tem esse comprometimento grande mesmo com essas dificuldades, mas cria-se uma crise em um clube que está na terceira final do ano. Vamos continuar lutando para que os compromissos sejam honrados “, destacou.

O Vasco vive semana decisiva pela frente. Nesta quarta-feira, os cruzmaltinos terão pela frente o Avaí-SC, na Ressacada, pela Copa do Brasil. Já no domingo, o duelo será contra o Flamengo, na primeira partida da final do Campeonato Carioca.