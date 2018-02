Diretoria do Vasco apresenta o meia Giovanni Augusto, ex-Timão

O Vasco apresentou nesta segunda o meia Giovanni Augusto. Ele chega por empréstimo até o final do ano vindo do Corinthians. O presidente Alexandre Campello participou da coletiva e destacou as qualidades do jogador.

“Se trata de um jogador de grande qualidade e que vai agregar bastante coisa ao nosso elenco, que já é muito competitivo. Temos a expectativa que ele venha a contribuir muito para essa campanha do Vasco na temporada. Não só na Libertadores, mas em todas as competições que teremos nesse ano. Que ele tenha sorte no clube e se transforme em ídolo da nossa torcida”, afirmou o presidente vascaíno.

Formado nas categorias de base do Atlético-MG, o jogador foi emprestado a diversos clubes como Náutico, Goiás, Criciúma, até se destacar pelo Figueirense em 2014. Na temporada seguinte retornou ao Galo e foi bem, mas acabou vendido ao Corinthians. No Alvinegro não teve o mesmo desempenho e sequer foi inscrito para o Campeonato Paulista deste ano, marcou apenas sete gols em 74 jogos disputados no total.

“É uma honra estar aqui hoje. Todo mundo sabe o tamanho e a grandeza do Vasco. Por aqui já passaram grandes jogadores, muitos ídolos. Agradeço aos diretores e ao professor Zé Ricardo pela confiança e carinho. Espero poder ajudar o máximo possível para junto com os meus companheiros fazer uma temporada incrível e alcançar todos os objetivos traçados”, declarou o novo meia do Vasco.

“Estou me sentindo feliz aqui, em casa, literalmente. Dedicação, força de vontade e espírito vencedor são coisas que não irão faltar. Posso garantir isso para a torcida”, completou o jogador.