Corpo de Thalles é enterrado com presença de Alexandre Campello

O corpo do atacante Thalles foi enterrado na tarde deste domingo no cemitério Parque Niterói, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O jogador de 24 anos pertencia ao Vasco e estava emprestado à Ponte Preta. O presidente cruz-maltino, Alexandre Campello esteve presente.

Amigos e familiares do atleta foram para a cerimônia. O lateral Henrique e o goleiro Gabriel Félix, companheiros de Thalles nas categorias de base, e Yago Pikachu prestaram suas condolências. Jorginho, que foi treinador do atacante no Vasco e na Ponte Preta, também se despediu.

Thalles foi revelado pelo Vasco e fez sua estreia no time profissional em 2017. Em 2018, foi emprestado para o Albirex Niigata, do Japão, e voltou para o time carioca neste ano. Ele estava emprestado à Ponte Preta. O atacante de 24 anos também teve passagem pela Seleção Brasileira sub-20, disputando o Sul-Americano de 2015.

Uma colisão entre duas motos na Avenida Almirante Pena Boto, no bairro Monjolos, em São Gonçalo, neste sábado, foi a causa da morte. Além do jogador, Yuri Martins, de 27 anos, também faleceu. Outras três pessoas ficaram feridas.