Com permanência de Valentim, Vasco inicia planejamento

A delegação do Vasco desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira aliviada com o empate sem gols com o Ceará e com a permanência na elite do futebol nacional. O primeiro passo para a próxima temporada já foi dado pela diretoria, que vai manter o técnico Alberto Valentim. Alguns encontros já estão agendados para esta semana para que definições comecem a sair do papel.

“Tenho contrato até trinta e um de dezembro de dois mil e dezenove. Agora os jogadores descansam, mas nós vamos continuar o nosso trabalho, agora tratando do planejamento para o próximo ano. Esperamos um ano melhor, com menos problemas, pois sofremos com muitas lesões, perdemos jogadores muito importantes por causa disso e mesmo assim poderíamos ter tido um resultado melhor, pois não ganhamos algumas partidas que nos comportamos melhor do que os nossos rivais”, disse Valentim.

O treinador, que este ano conquistou o Campeonato Carioca pelo Botafogo em uma decisão justamente com o Vasco, tem o próprio Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro como as competições a se preocupar em 2019. O presidente Alexandre Campello e o diretor de futebol Alexandre Faria estarão juntos com Alberto Valentim nas reuniões para definir o planejamento. O clube vai estudar a situação de alguns atletas e traçar as metas em termos de reforços.

“Vamos trabalhar muito no sentido de que no próximo ano os resultados possam ser melhores e condizentes com o que se espera de um clube da grandeza do Vasco”, afirmou Alberto Valentim, que vem sendo muito elogiado pela diretoria.

Nesta segunda-feira alguns jogadores sequer retornaram com a delegação pois foram liberados para viajarem diretamente do Ceará com destino a outras cidades. Casos por exemplo do goleiro Fernando Miguel, dos volantes Raul e Willian Maranhão e do atacante argentino Maxi López.

O elenco do Vasco entrou de férias nesta segunda-feira e a reapresentação está prevista para 3 de janeiro. Nos próximos dias a diretoria deverá informar mais detalhes sobre o período de pré-temporada.