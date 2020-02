Cano marca, Vasco empata com o Altos e se classifica na Copa do Brasil

Mesmo sem mostrar um grande futebol, o Vasco se classificou na Copa do Brasil ao empatar por 1 a 1 com o Altos-PI, em Teresina. Com o resultado, os cruzmaltinos vão enfrentar na Segunda Fase da competição o ABC-RN.

O Altos abriu o placar no primeiro tempo após gol contra de Marrony. Ainda na etapa inicial, o Vasco empatou com German Cano. Os cruzmaltinos ainda desperdiçaram muitas chances de marcar, mas pararam nas boas defesas de Rodrigo Ramos.

O jogo – O Altos tentou impedir a pressão inicial do Vasco, mas viu os cariocas logo dominarem o confronto e quase abrir o placar aos dez minutos. Marrony aproveitou passe na área e tocou para o gol, mas viu a bola bater na trave e ir pela linha de fundo.

O lance fez os cruzmaltinos aumentarem a intensidade no ataque. Tanto que aos 17 minutos, Marcos Júnior tocou para Talles Magno na pequena área, mas o atacante finalizou sobre o travessão. Só que dois minutos depois, quem abriu o placar foi o Altos. Em cobrança de falta na área, Marrony tentou o corte e acabou cabeceando para a própria rede.

O revés não fez o Vasco mudar de postura em campo. Os visitantes chegaram novamente aos 23 minutos, quando Talles Magno finalizou para boa defesa de Rodrigo Ramos. Depois, foi a vez de German Cano chutar em cima do goleiro do Altos.

O Vasco seguia na pressão em busca do empate e desperdiçava diversas chances. Os cariocas quase igualaram o marcador aos 38 minutos, em cobrança de falta de Yago Pikachu próximo ao travessão. Depois, foi a vez de Marrony chutar, Rodrigo Ramos espalmar no pés de Cano, que finalizou para grande defesa do goleiro.

Nos minutos finais, os cariocas continuaram em busca do gol e novamente quase marcaram em cobrança de falta de Yago Pikachu. Só que aos 47 minutos, após insistir muito, o Vasco empatou em Teresina. German Cano recebeu passe de Talles Magno na área e chutou colocado, sem chance para Rodrigo Ramos.

No segundo tempo, o Vasco manteve o ritmo e seguiu criando boas chances. Em três minutos, os cruzmaltinos desperdiçaram oportunidades de virar o jogo com Talles Magno e Yago Pikachu. Aos cinco, Rodrigo Ramos saiu mal e a bola ficou com Talles Magno, mas o atacante chutou em cima da zaga.

Depois do início de pressão, os vistantes diminuíram o ritmo. Com isso, o Altos conseguiu avançar e quase marcou o segundo aos 16 minutos. Klenisson cruzou rasteiro e a zaga salvou antes da finalização de Echeverría.

A chance foi a única dos donos da casa no segundo tempo. O Altos pareceu cansado e viu o Vasco dominar as ações. No entanto, os cruzmaltinos abusavam dos erros. O s cariocas só voltaram a levar perigo aos 36 minutos, em chute cruzado de Yago Pikachu que parou em defesa de Rodrigo Ramos.

Nos minutos finais, as duas equipes se lançaram ao ataque, mas continuaram com os erros. Assim, o confronto permaneceu empatado após os 90 minutos.

FICHA TÉCNICA

ALTOS-PI 1 X 1 VASCO-RJ

Local: Estádio Albertão, em Teresina (PI)

Data: 12 de fevereiro de 2020 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Leonardo Mendonça (ES)

Cartões amarelos: Reinaldo Lobo, Echeverría, Max Carrasco e Alberto (Altos); German Cano (Vasco)

GOLS

ALTOS: Marrony (contra), aos 19min do primeiro tempo

VASCO: German Cano, aos 47min do primeiro tempo

ALTOS: Rodrigo Ramos, Júlio Ferrari, Reinaldo Lobo, Leandro e Tiaguinho; Alberto (Netinho), Max Carrasco e Echeverría (Xilu); Raphael Carioca (Alex Carioca), Jânio e Klenisson

Técnico: Fernando Tonet

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Leandro Castán, Werley e Henrique; Andrey, Raul e Marcos Júnior (Juninho); Marrony (Tiago Reis), German Cano e Talles Magno (Vinícius)

Técnico: Abel Braga