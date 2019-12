Campello nega mágoa com Luxemburgo por ida ao Palmeiras

Dois dias após comunicar que não ficaria no Vasco por conta de questões salariais, Vanderlei Luxemburgo foi oficializado como treinador do Palmeiras. Para o presidente do Cruz-Maltino, a rápida troca de ares do treinador foi algo normal do esporte.

“Não fiquei decepcionado. Já estou há muito tempo no futebol para me decepcionar. É natural isso no futebol. Acho que ele foi muito importante para o Vasco e o Vasco foi muito importante para ele. O projetou para que ele pudesse estar no Palmeiras hoje”, disse.

Luxemburgo foi contratado pelo Vasco no começo do último Campeonato Brasileiro, quando a equipe carioca somava um ponto em cinco jogos. Mais do que salvar o Cruz-Maltino do rebaixamento, o treinador levou o time à Copa Sul-Americana ao terminar a competição na 12ª colocação.

Com 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, Luxemburgo conversou com o Vasco para uma renovação, mas não chegou a um acordo nas questões salariais e avisou que não seguiria no clube para 2020.

O técnico não ficou sequer dos dias no mercado e acertou com o Palmeiras, que recebeu a negativa de Jorge Sampaoli, a primeira opção. No Verdão, onde fará sua quinta passagem, Luxemburgo terá a missão de recolocar a equipe na rota dos títulos.