Boa atuação na Sul-Americana anima Vasco para a sequência do ano

O Vasco foi eliminado na Copa Sul-Americana, porém, a boa atuação na vitória de 1 a 0 sobre a LDU, na noite de quinta-feira, em São Januário, deixou o técnico Jorginho e os jogadores animados em relação ao futuro. O Cruz-Maltino dominou completamente o adversário e desperdiçou diversas oportunidades de gol. O 1 a 0 foi pouco em termos de produção, mas não suficiente para fazer o time brasileiro, derrotado por 3 a 1 no Equador, seguir na briga pelo título.

“Pelo que apresentamos estamos animados em relação ao Campeonato Brasileiro. Posso dizer que este grupo vai surpreender ainda muita gente nesta temporada. Principalmente se o nosso torcedor seguir nos apoiando e fazer de São Januário o caldeirão que mais uma vez vimos contra a LDU. Temos dois jogos a menos que os demais adversários e se formos bem nesses jogos podemos pleitear coisas boas”, disse Jorginho, se referindo aos jogos reprogramados contra Bahia e Santos pelo Brasileirão.

Os jogadores pensam da mesma maneira. “O Vasco tem condições de avançar bem no Campeonato Brasileiro se conseguirmos manter o bom nível de atuação que mostramos contra a LDU nesta quinta-feira. O nosso time está com muita vontade de fazer um grande Brasileirão e esperamos que o torcedor siga acreditando neste time e apoiando como tem feito”, disse o meia Thiago Galhardo.

O volante Andrey compartilha a mesma opinião. “O nosso pensamento agora se volta todo para o Campeonato Brasileiro e a nossa luta será para conquistar uma vaga na próxima Libertadores. Vamos lutar muito para que ela venha”, disse Andrey.

O Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro já no próximo domingo, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como a sexta-feira foi marcada por um trabalho regenerativo, somente neste sábado, dia da viagem da delegação para a capital paulista, que Jorginho vai definir a escalação para o duelo contra os palmeirenses. O Vasco é o 13º colocado no Brasileirão com 19 pontos conquistados.