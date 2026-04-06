Barracas Central x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Foto: Matheus Lima/Vasco.
Publicado 06/04/2026 às 20:00

O Vasco estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, diante do Barracas Central-ARG, às 19h (de Brasília), no Estádio Claudio Chiqui Tapia, em Buenos Aires, Argentina.

Onde assistir Barracas Central x Vasco ao vivo?

O jogo terá transmissão da Paramount+.

Como chegam as equipes?

O Vasco perdeu a última partida de virada por 2 a 1 para o Botafogo, dentro de casa, pelo Brasileirão. Já o Barracas Central chega com uma derrota também por 2 a 1 no Campeonato Argentino, para o Sarmiento.

Prováveis escalações

🔴 BARRACAS CENTRAL

Juan Espinola; Nicolas Capraro, Fernando Tobio, Nicolas Demartini, Rodrigo Insua e Rafael Barrios; Ivan Tapia, Dardo Miloc, Tomas Porra e Gonzalo Morales; Facundo Bruera.
Técnico: Ruben Dario Insua

⚫ VASCO DA GAMA

Léo Jardim; Puma Rodriguez, Lucas Freitas, João Victor Cuesta e Lucas Piton; JP, Cauan Barros e Matheus França; Adson, Marino Hinestroza e Guilherme Estrella.
Técnico: Renato Gaúcho

Arbitragem

  • Árbitro: Carlos Betancur (COL)
  • Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL)
  • VAR: Leonard Mosquera (COL)

Ficha técnica

Confronto: Barrascas Central x Vasco da Gama
Competição: Copa Sul-Americana - 1ª rodada
Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Claudio Chiqui Tapia, Buenos Aires (ARG)
Transmissão: Paramount+

