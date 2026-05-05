Audax Italiano x Vasco pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta terça-feira, o Vasco visita o Audax Italiano-CHI pela quarta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio Bicentenario Municipal de La Florida, no Chile.
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pela Paramount+.
Como chegam as equipes?
Na última rodada, o Vasco venceu o Olimpia-PAR por 3 a 0 e lidera o grupo G com quatro pontos. Já o Audax Italiano vem de um empate com o Barracas-ARG e está na segunda colocação, somando quatro pontos na tabela.
Prováveis escalações
Audax Italiano
Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortíz e Daniel Piña; Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Marco Collao e Esteban Matus; Michael Fuentes, Rodrigo Cabral e Giovani Chiaverano.
Técnico: Gustavo Lema
Vasco
Léo Jardim; PH, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauã Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.
Técnico: Renato Portaluppi
Arbitragem
- Árbitro: Jhon Ospina (COL)
- Auxiliares: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)
- VAR: Ricardo Garcia (COL)
Ficha técnica
Confronto: Audax Italiano-CHI x Vasco
Competição: Copa Sul-Americana - quarta rodada da fase de grupos
Data e horário: terça-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Bicentenario Municipal de La Florida, no Chile.