Alberto Valentim destaca importância da vitória no primeiro jogo da final

O Vasco se prepara para a primeira partida da final do Campeonato Carioca e vai motivado para o confronto contra o Flamengo, neste domingo, no Nilton Santos. Os cruzmaltinos ganharam ânimo após a classificação na Copa do Brasil, com a vitória sobre o Avaí, na Ressacada.

Já focado na final do Estadual, o técnico Alberto Valentim destacou a importância de uma vitória no primeiro duelo entre as equipes. “Temos que lembrar a todo momento o regulamento que o campeonato nos dá. Vamos procurar vencer para ter uma vantagem para o segundo jogo. Vamos ver o que o Flamengo vem apresentando e vamos o mais forte possível”, disse.

Alberto Valentim falou sobre os rumores de que seu nome teria sido ventilado para substituir Levir Culpi no Atlético-MG. O comandante cruzmaltino rechaçou qualquer contato dos mineiros e ressaltou que está focado na final do Carioca.

“Não tenho o que comentar porque não tive proposta nenhuma. Ninguém veio conversar comigo. Eu não falo da boca pra fora que quero ser campeão com o Vasco e não só Carioca. A diretoria tem feito esforço enorme aqui no Vasco. Não posso falar que fiquei satisfeito com a proposta porque nem houve”, declarou.

Para o primeiro confronto da final, Alberto Valentim ainda espera poder contar com o zagueiro Leandro Castán e o atacante Rossi, que se recuperam de lesão.