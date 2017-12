Técnico do Valencia sofre acidente de carro ao se chocar com javali

O treinador do Valencia, Marcelino García Toral sofreu um acidente de carro ao se chocar com um javali. O técnico estava em viagem rumo às Asturias para passar as festas de Natal com a família, o acidente aconteceu próximo a Bilbao, quando, segundo o comunicado do clube espanhol, o animal se chocou com o veículo e morreu.

Depois de ser atendido na emergência do Hospital San Pedro, Marcelino recebeu alta, mas, segundo o Diario La Rioja, a mãe do técnico, de 81 anos sofreu ferimentos mais preocupantes, embora esteja fora de perigo, e a esposa sofreu ferimentos leves.

Fontes próximas ao técnico informaram que Marcelino e sua família levaram um grande susto, mas já passam bem e planejam passar o Natal em Gijón.