Tottenham confirma grave lesão, e Xavi Simons anuncia que está fora da Copa do Mundo

O holandês Xavi Simons está fora da Copa do Mundo e também vai desfalcar o Tottenham na luta contra o rebaixamento na Premier League, devido a uma lesão no joelho, anunciou o próprio jogador. Posteriormente, a grave contusão também foi confirmada pelo clube.

No último sábado, o jogador de 23 anos sentiu a lesão durante a vitória do Tottenham, por 1 a 0, sobre o já rebaixado Wolverhampton.

Em uma publicação nas redes sociais, Simons comunicou que sua temporada chegou ao fim.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

"Dizem que a vida pode ser cruel e hoje é assim que parece", escreveu Simons no Instagram.

"Minha temporada chegou a um fim abrupto e estou apenas tentando processar isso. Sinceramente, estou de coração partido. Nada disso faz sentido", acrescentou.

"Tudo o que eu queria era lutar pela minha equipe e agora essa possibilidade foi arrancada, junto da Copa do Mundo".

O Tottenham confirmou que o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por uma cirurgia nas próximas semanas.

A Holanda estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho contra o Japão. As duas seleções estão no Grupo F, ao lado de Suécia e Tunísia.

We can confirm that Xavi Simons has ruptured the Anterior Cruciate Ligament (ACL) in his right knee. The 23-year-old suffered the injury during the second half of our Premier League fixture at Wolverhampton Wanderers on Saturday. Xavi will undergo surgery in the coming weeks… pic.twitter.com/FUEf5VrZnx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 27, 2026

Veja a nota completa do Tottenham:

"Podemos confirmar que Xavi Simons rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

O jogador de 23 anos sofreu a lesão durante o segundo tempo da partida da Premier League contra o Wolverhampton Wanderers, no sábado.

Xavi passará por cirurgia nas próximas semanas e, após o procedimento, iniciará o processo de reabilitação com nossa equipe médica.

Todos no Tottenham Hotspur enviam a Xavi nosso carinho e apoio — estaremos com ele em cada passo do caminho".

*Por AFP