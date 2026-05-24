Tottenham vence Everton e se salva de rebaixamento no Inglês

Neste domingo, o Tottenham venceu o Everton por 1 a 0, no Tottenham Hotspur Stadium, e escapou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Inglês.
Tottenham salvo e West Ham rebaixado
Com a vitória, o Tottenham chegou a 41 pontos e garantiu a 17ª colocação na Premier League. O West Ham, por sua vez, venceu, por 3 a 0, o Leeds, mas amargou o rebaixamento na 18ª posição, com 39 pontos.
📋 Resumo do jogo
⚪TOTTENHAM 1 X 0 EVERTON🔵⚪
🏆 Competição: Campeonato Inglês - Rodada 38
🏟️ Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres (ING)
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 12h (de Brasília)
Gols
- ⚽ João Palhinha, aos 42' do 1ºT (Tottenham)
Como foi o jogo
O Tottenham saiu na frente aos 42 minutos de jogo com João Palhinha, que recebeu cruzamento na área, cabeceou na trave, mas ficou com o rebote e chutou para marcar o gol que manteve os Spurs na elite do futebol inglês.
Na reta final, aos 54, o Everton chegou ao ataque com Tyrique George, que chutou colocado para a grande defesa do goleiro Antonín Kinsky.