Tottenham fica no empate com o Leeds e se complica no Inglês

O Tottenham vai para a penúltima rodada do Campeonato Inglês ainda com risco de rebaixamento. Nesta segunda-feira, o time ficou no empate por 1 a 1 com o Leeds, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 36ª rodada da competição nacional.

Situação da tabela

Com o resultado, o Tottenham segue na 17ª posição da tabela, com apenas 38 pontos. O Leeds, por sua vez, é o 14º colocado, com 44.

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📋 Resumo do jogo

⚪TOTTENHAM 1 X 1 LEEDS🟡

🏆 Competição: Campeonato Inglês (36ª rodada)

🏟️ Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres

📅 Data: 11 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽Mathys Tel, aos 5' do 2ºT (Tottenham)

⚽Calvert-Lewin, aos 28' do 2ºT (Tottenham)

Como foi o jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Tottenham voltou do intervalo com mais intensidade e abriu o placar aos cinco minutos. Mathys Tel aproveitou bola sobrada depois de cobrança de escanteio pela direita do ataque e finalizou da entrada da área para colocar os donos da casa em vantagem.

O gol de empate do Leeds saiu aos 28 minutos do segundo tempo. Após análise do VAR, o árbitro assinalou penalidade para os visitantes e, na cobrança, Calvert-Lewin colocou a bola no fundo do gol para garantir a igualdade no placar.

Próximos jogos

Tottenham

Chelsea x Tottenham (Campeonato Inglês)

Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira) 16h15

Local: Stamford Bridge, em Londres

Leeds

Leeds x Brighton (Campeonato Inglês)

Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo) 11h

Local: Elland Road, em Leeds