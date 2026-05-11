Tottenham fica no empate com o Leeds e se complica no Inglês

O Tottenham vai para a penúltima rodada do Campeonato Inglês ainda com risco de rebaixamento. Nesta segunda-feira, o time ficou no empate por 1 a 1 com o Leeds, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 36ª rodada da competição nacional.
Situação da tabela
Com o resultado, o Tottenham segue na 17ª posição da tabela, com apenas 38 pontos. O Leeds, por sua vez, é o 14º colocado, com 44.
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📋 Resumo do jogo
⚪TOTTENHAM 1 X 1 LEEDS🟡
🏆 Competição: Campeonato Inglês (36ª rodada)
🏟️ Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres
📅 Data: 11 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
⚽Mathys Tel, aos 5' do 2ºT (Tottenham)
⚽Calvert-Lewin, aos 28' do 2ºT (Tottenham)
Como foi o jogo
Após um primeiro tempo sem gols, o Tottenham voltou do intervalo com mais intensidade e abriu o placar aos cinco minutos. Mathys Tel aproveitou bola sobrada depois de cobrança de escanteio pela direita do ataque e finalizou da entrada da área para colocar os donos da casa em vantagem.
O gol de empate do Leeds saiu aos 28 minutos do segundo tempo. Após análise do VAR, o árbitro assinalou penalidade para os visitantes e, na cobrança, Calvert-Lewin colocou a bola no fundo do gol para garantir a igualdade no placar.
Próximos jogos
Tottenham
Chelsea x Tottenham (Campeonato Inglês)
Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira) 16h15
Local: Stamford Bridge, em Londres
Leeds
Leeds x Brighton (Campeonato Inglês)
Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo) 11h
Local: Elland Road, em Leeds