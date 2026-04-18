Tottenham cede empate ao Brighton nos acréscimos e segue no Z3 do Inglês

O Tottenham cedeu o empate nos acréscimos ao Brighton neste sábado, em duelo pela 33ª rodada do Campeonato Inglês que terminou em 2 a 2 no Tottenham Hotspur Stadium. Xavi Simons deu a assistência para Pedro Porro abrir o placar e marcou o segundo gol dos Spurs, enquanto Mitoma e Rutter foram às redes pelos visitantes.

Situação na tabela

Com o empate, o Tottenham segue na 18ª colocação na tabela com 31 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. O resultado marca a 15ª partida seguida sem vitória da equipe de Londres na competição. O Brighton, por sua vez, é o nono com 47 pontos.

It ends level in N17. pic.twitter.com/5UiNvh211R — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 18, 2026

📋 Resumo do jogo

⚪ TOTTENHAM 2 x 2 BRIGHTON 🔵

🏆 Competição: Campeonato Inglês

🏟️ Local: Tottenham Hotspur Stadium

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Pedro Porro, aos 39' do 1ºT (Tottenham)

⚽ Mitoma, aos 48' do 1ºT (Brighton)

⚽ Xavi Simons, aos 32' do 2ºT (Tottenham)

⚽ Rutter, aos 49' do 2ºT (Brighton)

Como foi o jogo

O Tottenham inaugurou o marcador aos 39 minutos de jogo. Xavi Simons recebeu na entrada da área e lançou com precisão na pequena área para Pedro Porro se aproveitar da saída ruim do goleiro Verbruggen e testar as redes para marcar o primeiro gol do jogo. Logo em seguida, aos 41, Xavi Simons finalizou rasteiro próximo à pequena área e carimbou a trave do Brighton.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48, Gross dominou pelo lado esquerdo e cruzou na segunda trave para Mitoma chegar batendo com força para estufar as redes e empatar o duelo.

A etapa complementar começou disputada, sem grandes chances, até que, aos 32 minutos, o Tottenham retomou a frente do placar com um golaço. Bergvall pressionou na saída de bola, roubou a bola de Van Hecke e tocou para Xavi Simons, que dominou na frente da área e cortou para dentro para finalizar firme no ângulo e acertar a trave antes de ver a bola morrer no fundo do gol.

Já nos acréscimos, aos 49 minutos, Van Hecke ficou com a bola na linha de fundo e cruzou rasteiro no meio da área, onde estava Rutter para arrematar de primeira e superar o goleiro Kinsky para empatar o confronto.

Próximos jogos

Tottenham

Jogo: Wolves x Totteneham

Wolves x Totteneham Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado) | 11h (de Brasília)

Competição: Campeonato Inglês

Local: Molineux Stadium

Brighton