Lucas vai bem e Tottenham avança na Copa da Inglaterra com goleada

No único jogo desta quarta-feira pela Copa da Inglaterra, o Tottenham derrotou o Rochdale, da terceira divisão do futebol nacional, com facilidade e garantiu vaga nas quartas de final do torneio mata-mata inglês: placar de 6 a 1 no lendário Estádio de Wembley.

Os gols do confronto foram marcados pelo sul-coreano Son (duas vezes), que desperdiçou cobrança de penalidade máxima na partida, Llorente (três vezes) e Walker-Peters. O brasileiro Lucas, ex-Paris Saint-Germain, teve boa atuação, distribuindo duas assistências para os gols do atacante espanhol.

Na próxima fase da competição europeia, os Spurs irão enfrentar a equipe galesa do Swansea, que passou com extrema facilidade pelo Notts County nas oitavas de final da Copa da Inglaterra: 1 a 1 no jogo inicial e impressionantes 8 a 1 no duelo de volta.

O jogo – Aos 22 minutos da primeira etapa, os mandantes abriram o placar. Depois de Lamela fazer jogada pelo meio e dar o passe, Son fintou a zaga do Rochdale e bateu cruzado, fazendo o 1 a 0 e inaugurando o marcador. Pouco depois, o sul-coreano iria perder cobrança de pênalti que poderia dar uma maior vantagem ao Tottenham.

Com meia hora de partida, o time da terceira divisão empatou o confronto. Cannon fez o lançamento para a área, a zaga dos Spurs falhou feio e não conseguiu afastar a bola, que sobrou limpa para Humphrys deslocar Vorm e igualar o jogo.

Com o 1 a 1 no marcador, os torcedores do Tottenham no Wembley poderiam se assustar com o placar do tempo inicial. A preocupação logo foi embora aos dois minutos: o brasileiro Lucas serviu Llorente, que encobriu o arqueiro adversário com seu chute.

Seis minutos depois, o meia do país voltou a dar assistência para o centroavante europeu. O ex-jogador do São Paulo recebeu na lateral da grande área e cruzou rasteiro para o meio. Llorente só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e colocar margem confortável no marcador.

A partir daí, o Tottenham não teve problemas para construir o placar elástico. Com mais um gol de Son e outros tentos de Llorente e Walker-Peters, já nos acréscimos da partida, os Spurs selaram o marcador em 6 a 1, despachando o Rochdale sem dificuldades e avançando para as quartas de final da Copa da Inglaterra.