De Zerbi cobra ‘sangue e espírito’ do Tottenham em domingo decisivo contra o rebaixamento

O técnico Roberto De Zerbi pediu que o Tottenham jogue com “sangue e espírito” no confronto decisivo deste domingo contra o Everton.

“Every one of us knows the importance of the game.” Hear from Roberto De Zerbi ahead of our clash with Everton 🗣️ pic.twitter.com/rK9qiP2RV2 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 23, 2026

Situação complicada

O time será condenado a um humilhante rebaixamento para a Championship caso perca em casa para o Everton e o West Ham vença o Leeds United.

A equipe de De Zerbi, quarta colocada de baixo para cima, começa a rodada final com dois pontos de vantagem sobre o West Ham, que abre a zona de rebaixamento.

Um empate também provavelmente seria suficiente para salvar o Tottenham de disputar a segunda divisão pela primeira vez desde 1977-78 por conta da ampla vantagem no saldo de gols sobre o West Ham.

"É uma final"

Mantendo o clima turbulento da temporada do Tottenham, a decisão do capitão lesionado Cristian Romero de viajar para a Argentina para continuar sua recuperação, em vez de permanecer com o clube em seu dia decisivo, irritou os torcedores.

Mas De Zerbi insistiu que a decisão de Romero e os problemas de lesão do Tottenham não podem ser usados como desculpas por seus jogadores.

“Não quero responder sobre o Romero, sobre o (Dejan) Kulusevski. Eles não podem jogar, não jogam e não estão aqui. Meu foco está em Djed Spence, em (Randal) Kolo Muani, em Richarlison”, afirmou.

“Temos que jogar e jogar com sangue, com caráter e com espírito porque é uma final. Eles disputaram uma grande final na temporada passada e ganharam um troféu.

“Talvez tenha havido um bônus, né? Depois de amanhã, não haverá troféu, não haverá bônus, haverá algo mais importante do que um troféu e um bônus: o futuro do clube.

“Há a história do clube, há o orgulho dos jogadores, há o orgulho das famílias dos jogadores, há a dignidade de cada um de nós, e por isso não posso perder energia pensando na próxima temporada.”

*Conteúdo produzido pela AFP

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