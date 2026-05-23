De Zerbi cobra ‘sangue e espírito’ do Tottenham em domingo decisivo contra o rebaixamento

O técnico Roberto De Zerbi pediu que o Tottenham jogue com “sangue e espírito” no confronto decisivo deste domingo contra o Everton.
“Every one of us knows the importance of the game.”
Hear from Roberto De Zerbi ahead of our clash with Everton 🗣️ pic.twitter.com/rK9qiP2RV2
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 23, 2026
Situação complicada
O time será condenado a um humilhante rebaixamento para a Championship caso perca em casa para o Everton e o West Ham vença o Leeds United.
A equipe de De Zerbi, quarta colocada de baixo para cima, começa a rodada final com dois pontos de vantagem sobre o West Ham, que abre a zona de rebaixamento.
Um empate também provavelmente seria suficiente para salvar o Tottenham de disputar a segunda divisão pela primeira vez desde 1977-78 por conta da ampla vantagem no saldo de gols sobre o West Ham.
"É uma final"
Mantendo o clima turbulento da temporada do Tottenham, a decisão do capitão lesionado Cristian Romero de viajar para a Argentina para continuar sua recuperação, em vez de permanecer com o clube em seu dia decisivo, irritou os torcedores.
Mas De Zerbi insistiu que a decisão de Romero e os problemas de lesão do Tottenham não podem ser usados como desculpas por seus jogadores.
“Não quero responder sobre o Romero, sobre o (Dejan) Kulusevski. Eles não podem jogar, não jogam e não estão aqui. Meu foco está em Djed Spence, em (Randal) Kolo Muani, em Richarlison”, afirmou.
“Temos que jogar e jogar com sangue, com caráter e com espírito porque é uma final. Eles disputaram uma grande final na temporada passada e ganharam um troféu.
“Talvez tenha havido um bônus, né? Depois de amanhã, não haverá troféu, não haverá bônus, haverá algo mais importante do que um troféu e um bônus: o futuro do clube.
“Há a história do clube, há o orgulho dos jogadores, há o orgulho das famílias dos jogadores, há a dignidade de cada um de nós, e por isso não posso perder energia pensando na próxima temporada.”
*Conteúdo produzido pela AFP
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