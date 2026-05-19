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Com gols de brasileiros, Tottenham perde do Chelsea e segue ameaçado no Inglês

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Foto por ADRIAN DENNIS / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 19/05/2026 às 19:47

O Tottenham segue seu drama na luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.  No Stamford Bridge, a equipe perdeu para o Chelsea por 2 a 1 nesta quarta-feira, pela 37ª rodada. Os brasileiros Andrey Santos e Richarlison marcaram.

Situação da tabela

A uma rodada do fim do campeonato, com 38 pontos, o Tottenham segue na 17ª colocação. O West Ham, primeiro integrante da zona de rebaixamento, tem dois pontos a menos. Já o Chelsea volta a vencer após sete jogos pelo Inglês e chega aos 52 pontos, no oitavo lugar.

📝 RESUMO DO JOGO

🔵 CHELSEA 2 x 1 TOTTENHAM

🏆 Competição: Campeonato Inglês | Rodada 37
🏟️ Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
📅 Data: 19 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 16h15 (de Brasília)

GOLS

  • ⚽ Enzo Fernández, aos 17' do 1ºT (Chelsea)
  • ⚽ Andrey Santos, aos 22' do 2ºT (Chelsea)
  • ⚽Richarlison, aos 28' do 2ºT (Tottenham)

Como foi o jogo?

O Chelsea tomou a frente aos 17 minutos da primeira etapa. Enzo Fernández recebeu de Cole Palmer, arrancou pela direita e chutou de fora da área para abrir o placar. Aos 28, em cobrança de falta, o argentino acertou o travessão.

Aos 22 da etapa complementar, Andrey Santos apareceu como elemento surpresa dentro da pequena área após toque de Enzo Fernández e marcou o segundo do Chelsea. Seis minutos depois, Richarlison recebeu passe de calcanhar de Pape Sarr e, sem goleiro, descontou para Tottenham.

Próximos jogos

Chelsea

  • Chelsea x Sunderland | 38ª rodada do Camp. Inglês
  • Data e hora: 24/5 (domingo), às 12h (de Brasília)
  • Local: Stadium of Light, em Sunderland

Tottenham

  • Tottenham x Everton | 38ª rodada do Camp. Inglês
  • Data e hora: 24/5 (domingo), às 12h (de Brasília)
  • Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres

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