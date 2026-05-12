Suécia anuncia convocação para a Copa do Mundo de 2026; veja lista

Foto por JOSE JORDAN / AFP
Por Rodrigo Matuck em São Paulo, SP

Publicado 12/05/2026 às 12:02

A seleção da Suécia anunciou nesta terça‑feira a lista oficial de convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

O principal destaque da convocação do técnico Graham Potter é Viktor Gyokeres, que aparece como a referência ofensiva da equipe sueca. O ataque ainda conta com Alexander Isak e Anthony Elanga.

Na defesa, a lista traz nomes experientes, como Victor Nilsson Lindelöf e Carl Starfelt. Ao todo, a convocação conta com três goleiros, 10 defensores e 13 atletas entre meio‑campistas e atacantes.

Grupo e jogos da Suécia

A Suécia está no Grupo F da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.

  • 14 de junho de 2026 – Suécia x Tunísia, às 23h, no Estadio BBVA, em Monterrey, no México
  • 20 de junho de 2026 – Holanda x Suécia, às 14h, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos
  • 25 de junho de 2026 – Japão x Suécia, às 20h, no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos

Lista de convocados

Goleiros

Viktor Johansson
Kristoffer Nordfeldt
Jacob Widell Zetterström

Defensores

Hjalmar Ekdal
Gabriel Gudmundsson
Isak Hien
Emil Holm
Gustaf Lagerbielke
Victor Nilsson Lindelöf
Eric Smith
Carl Starfelt
Elliot Stroud
Daniel Svensson

Meio‑campistas e atacantes

Taha Ali
Yasin Ayari
Lucas Bergvall
Alexander Bernhardsson
Anthony Elanga
Viktor Gyökeres
Alexander Isak
Jesper Karlström
Gustaf Nilsson
Benjamin Nygren
Ken Sema
Mattias Svanberg
Besfort Zeneli

