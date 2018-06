Federação anuncia que Ibrahimovic não jogará a Copa do Mundo

Um dos maiores nomes da história do futebol da Suécia, Zlatan Ibrahimovic não disputará a Copa do Mundo pelo país. O atacante do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, se aposentou da seleção após a Eurocopa de 2016 e, segundo a Federação Sueca de Futebol, não mudou de ideia com relação ao mundial.

“Zlatan Ibrahimovic já havia se recusado a jogar pela seleção nacional – e ele não mudou de ideia”, diz comunicado no site da Federação, que traz uma fala do coordenador da seleção Lars Richt. “Falei com o Zlatan na terça-feira. Ele disse que não havia mudado de ideia sobre jogar pela seleção – ainda é um não”.

Se Ibrahimovic aceitasse ser convocado para a seleção sueca, ele disputaria sua quarta Copa do Mundo na carreira. O atacante, com passagens por Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan, PSG e Manchester United, participou dos mundiais de 2002, ainda com 21 anos, 2006 e 2014.