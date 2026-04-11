Sporting vence Estrela Amadora e segue na cola do Porto no Português

O Sporting venceu o Estrela Amadora por 1 a 0 neste sábado, no Estádio José Gomes, pela 29ª rodada do Campeonato Português. O único gol da partida foi marcado por Daniel Bragança, aos nove minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe diminuiu a distância em relação ao líder Porto para apenas dois pontos. O Sporting possui 71 pontos, contra 73 dos Dragões, que visitam o Estoril neste domingo, às 16h30 (de Brasília), e podem ampliar a vantagem.

O Sporting volta a campo na próxima quarta-feira. O time português encara o Arsenal no Emirates Stadium, em Londres, pela partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Os lusitanos perderam o primeiro jogo em casa, por 1 a 0, e precisam ganhar para reverter o confronto.

Veja outros resultados do Português neste sábado:

AFS 1 x 1 Vitória de Guimarães

Santa Clara 0 x 2 Rio Ave

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