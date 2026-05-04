Sporting goleia Vitória de Guimarães e acirra disputa pela vice-liderança no Português

Nesta segunda-feira, o Sporting goleou o Vitória de Guimarães por 5 a 1, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Português, disputado no Estádio José Alvalade.

⏹️ Goleada em Alvalade, na 32.ª jornada da #LigaPortugalBetclic 🦁 ⚽️ Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Maxi Araújo, Luis Suárez e Luís Guilherme.

🟢 5-1 ⚫️ // #SCPVSC pic.twitter.com/Yn5rPEmbat — Sporting CP (@SportingCP) May 4, 2026

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Situação da tabela

Com 76 pontos, o Sporting alcança o vice-líder Benfica, mas leva a pior no confronto direto. A duas rodadas do fim, as equipes de Lisboa disputarão ponto a ponto a classificação à fase de liga da Champions. Já o Vitória de Guimarães, com 42 pontos, figura na sétima colocação.

📋 Resumo do jogo

🟢⚪️ SPORTING 5 X 1 VITÓRIA DE GUIMARÃES ⚫⚪️

🏆 Competição: Campeonato Português (Rodada 32)

🏟️ Local: Estádio José Alvalade

📅 Data: 04 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 16h15 (de Brasília)

Gols

⚽ Gonçalo Inácio, aos 9' do 1°T (Sporting)

⚽ Daniel Bragança, aos 23' do 1°T (Sporting)

⚽ Maxi Araújo, aos 46' do 1°T (Sporting)

⚽ Luis Suárez, aos 16' do 2°T (Sporting)

⚽ Luís Guilherme, aos 29' do 2°T (Sporting)

⚽ Debast (contra), aos 40' do 2°T (Vitória de Guimarães)

Como foi o jogo

Aos nove minutos, Luis Suárez ajeitou na cabeça de Gonçalo Inácio, que apenas escorou para o fundo das redes. Aos 22, Daniel Bragança recebeu de Morita e encobriu o goleiro rival para marcar o segundo do Sporting. Aos 46 minutos, Debast lançou Maxi Araújo, que limpou a marcação e fez o terceiro.

Na segunda etapa, o Sporting manteve o ritmo e anotou o quarto os 16 minutos, quando Luis Suárez recebeu em profundidade e deslocou Charles. Aos 29, foi a vez de Luís Guilherme, ex-Palmeiras, ganhar na velocidade de Thiago Balieiro e aumentar a vantagem. Aos 40 minutos, Debast errou passe para o goleiro Rui Silva e marcou contra.

Próximos jogos

Sporting

⚔️ Jogo: Rio Ave x Sporting

🏆 Competição: Campeonato Português (Rodada 33)

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 8h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde

Vitória de Guimarães

⚔️ Jogo: Vitória de Guimarães x Casa Pia

🏆 Competição: Campeonato Português (Rodada 33)

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 8h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães