Sport perde para o CRB na Ilha e vê liderança da Série B escapar

Neste domingo, o Sport recebeu o CRB e perdeu por 2 a 1 pela nona rodada da Série B do Brasileirão, em partida disputada na Ilha do Retiro. O gol do time da casa foi marcado por Perotti, enquanto Danielzinho e Mikael fizeram para o CRB.

LEI DO EX APLICADA NA ILHA DO RETIRO! 🏟️🔴⚪ O Mikael iniciou a jogada com pivô, depois aproveitou o rebote e finalizou para o fundo das redes. O @CRBoficial abriu o placar em Recife! 🔥#BrasileiraoB pic.twitter.com/CQrLdh8NOf — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB) May 18, 2026

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Situação da tabela

Com o resultado registrado, o Sport ocupa o terceiro lugar da Série B, com 16 pontos em sete jogos, e perde a chance de assumir a liderança da competição. Enquanto isso, o CRB é o 13º colocado da competição com 11 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫ SPORT 1 X 2 CRB 🔴⚪

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 9

🏟️ Local: Ilha do Retiro

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

⚽️ Mikael, aos 39' do 1ºT (CRB)

⚽️ Danielzinho, aos 14' do 2ºT (CRB)

⚽️ Perotti, aos 33' do 2ºT (Sport)

Como foi o jogo

O CRB abriu o placar aos 39 minutos. Mikael invadiu a área e bateu firme, mas Tiago Couto defendeu. No rebote, o próprio Mikael completou para marcar. O segundo da equipe alagoana veio aos 14 da segunda etapa. Thiaguinho cruzou rasteiro para Danielzinho, que bateu mas foi travado pela defesa. Na sobra, o meia chutou de primeira e venceu o goleiro rival.

O Sport descontou aos 33. Após bate e rebate na área, Iuri Castilho ganhou dividida e cruzou para Perotti, que recebeu na pequena área e empurrou para as redes.

Todos os resultados do dia

16h - Athletic 1 x 1 Juventude

18h - Vila Nova 2 x 0 Avaí

18h30 - Ceará 2 x 1 Fortaleza

18h30 - Criciúma 1 x 1 Atlético-GO

Próximos jogos

🔴⚫Sport⚫🔴

⚔️ Jogo: Fortaleza x Sport

🏆 Competição: Copa do Nordeste - Semifinal

📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Castelão

🔴⚪CRB⚪🔴

⚔️ Jogo: CRB x Ponte Preta

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 10

📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Rei Pelé