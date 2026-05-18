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Sport perde para o CRB na Ilha e vê liderança da Série B escapar

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Foto: Sport / Paulo Paiva
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 22:38

Neste domingo, o Sport recebeu o CRB e perdeu por 2 a 1 pela nona rodada da Série B do Brasileirão, em partida disputada na Ilha do Retiro. O gol do time da casa foi marcado por Perotti, enquanto Danielzinho e Mikael fizeram para o CRB.

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Situação da tabela

Com o resultado registrado, o Sport ocupa o terceiro lugar da Série B, com 16 pontos em sete jogos, e perde a chance de assumir a liderança da competição. Enquanto isso, o CRB é o 13º colocado da competição com 11 pontos.

📋 Resumo do jogo 

🔴⚫ SPORT 1 X 2 CRB 🔴⚪

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 9
🏟️ Local: Ilha do Retiro
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

⚽️ Mikael, aos 39' do 1ºT (CRB)

⚽️ Danielzinho, aos 14' do 2ºT (CRB)

⚽️ Perotti, aos 33' do 2ºT (Sport)

Como foi o jogo 

O CRB abriu o placar aos 39 minutos. Mikael invadiu a área e bateu firme, mas Tiago Couto defendeu. No rebote, o próprio Mikael completou para marcar. O segundo da equipe alagoana veio aos 14 da segunda etapa. Thiaguinho cruzou rasteiro para Danielzinho, que bateu mas foi travado pela defesa. Na sobra, o meia chutou de primeira e venceu o goleiro rival.

O Sport descontou aos 33. Após bate e rebate na área, Iuri Castilho ganhou dividida e cruzou para Perotti, que recebeu na pequena área e empurrou para as redes.

Todos os resultados do dia

16h - Athletic 1 x 1 Juventude

18h - Vila Nova 2 x 0 Avaí

18h30 - Ceará 2 x 1 Fortaleza

18h30 - Criciúma 1 x 1 Atlético-GO

Próximos jogos

🔴⚫Sport⚫🔴

⚔️ Jogo: Fortaleza x Sport
🏆 Competição: Copa do Nordeste - Semifinal
📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Castelão

🔴⚪CRB⚪🔴

⚔️ Jogo: CRB x Ponte Preta
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 10
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 16h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Rei Pelé

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