Sport bate Salgueiro e fica com o 3º lugar no Campeonato Pernambucano

O Sport conquistou o terceiro lugar do Campeonato Pernambucano nesta segunda-feira. Recebendo o Salgueiro na Ilha do Retiro, a equipe comandada pelo técnico Nelsinho Baptista não decepcionou seus torcedores e tratou de fazer seu dever de casa, superando os adversários por 3 a 0, gols de Pardal (2) e Léo Ortiz, todos no segundo tempo.

O Sport começou bem o jogo e logo aos 18 minutos levou perigo ao gol do Salgueiro com Raul Prata, que recebeu bom passe de Pardal para, cara a cara com o goleiro, bater firme. Contudo, o jogador do Leão viu Mondragon sair bem para fechar o ângulo e bloquear o arremate. Já aos 31 minutos foi a vez de Gabriel experimentar da entrada da área e mandar à direita do gol visitante, novamente deixando a torcida rubro-negra com o grito de gol entalado na garganta.

Somente no segundo tempo o Sport, enfim, conseguiu reverter o favoritismo em gols. Aos oito minutos Marlone fez boa jogada e ajeitou de peito para Pardal, que finalizou entre as pernas de Mondragon para balançar as redes e abrir o placar na Ilha do Retiro.

Pouco depois, aos 16, o Leão teve a chance de ampliar e deixar bem encaminhada a conquista do terceiro lugar do Pernambucano. Marlone novamente apareceu bem e desta vez serviu Everton Felipe, que saiu frente a frente com Mondragon, mas o goleiro fez outra defesa fundamental para manter a vantagem do Sport em 1 a 0 e deixar o Salgueiro vivo na busca pelo empate.

Aos 29, no entanto, o Sport não desperdiçou e pôde chegar ao segundo gol. Após cobrança de escanteio, Léo Ortiz aproveitou o desvio na área para completar de peito e mandar a bola para o fundo das redes. Bastou a Pardal, que já havia feito o primeiro, marcar o terceiro aos 33, de letra, para completar a festa rubro-negra e garantir o terceiro lugar do Pernambucano ao Leão.