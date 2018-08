Nelsinho Baptista diz que Sport não paga seus funcionários

O técnico Nelsinho Baptista não poupou críticas ao Sport neste domingo. O experiente treinador revelou que o clube pernambucano não paga seus funcionários e justamente por isso vem agonizando neste Campeonato Brasileiro. O Leão não vence uma partida há oito rodadas e começa a se complicar na luta contra o rebaixamento.

“Não, não paga. Pelo menos para mim não pagou. Fiquei lá agora quatro meses e controlando, porque o grupo também não recebia. Controlava o grupo, conversava com os atletas, dizia que tínhamos que ganhar para a situação melhorar. Chegou um momento em que nós perdemos e logo nas duas primeiras rodadas vi que a coisa não iria andar, apesar de que o grupo estava com a gente’, afirmou Nelsinho Baptista, convidado deste domingo do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

“Pedi para sair porque estava lá havia quatro meses e não recbi nada. Tanto é que entrei com processo contra eles para receber. Na outra vez demorei nove anos para receber, tive que entrar na Justiça contra eles”, completou Nelsinho Baptista.

O treinador, que também é pai de Eduardo Baptista, soma três passagens pelo Sport em sua carreira. A segunda delas foi a mais vitoriosa, em que o experiente técnico faturou o título da Copa do Brasil de 2008 e os Campeonatos Pernambucanos de 2008 e 2009. Porém, nem mesmo seu sucesso à frente do Leão o fez ficar livre de problemas financeiros.

“Acredito que o futebol brasileiro hoje já não é mais um esporte, o futebol brasileiro hoje é um negócio. Muitas coisas acontecem do dia para a noite, e os clubes sentem isso”, concluiu.