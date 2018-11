Marcão garante luta do Sport para vencer o Santos e escapar da degola

Neste domingo, o Sport joga a vida na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão enfrentará o Santos, na Ilha do Retiro às 17h00 (horário de Brasília). Para permanecer na elite, além de vencer, terá de torcer por outros resultados. O volante Marcão, que vem vivendo bom momento garantiu que o time irá se entregar.

“Independente de qualquer situação, temos que entrar para ganhar. Tenho certeza que todo mundo está focado para primeiro buscar esses três pontos, pela importância da partida, e vamos lutar bastante para vencer e deixar o Sport na Série A”, afirmou o jogador.

Mesmo com a equipe em baixa, o atleta tem sido um dos destaques individuais. Marcão celebrou o momento, garantiu que se cobra sempre que erra e está sempre em busca da evolução.

“Fico feliz e também procuro evoluir a cada jogo. Tem alguns lances que eu erro e me cobro muito. Fico contente de estar agradando, mas o que ficou para trás já passou. Temos sempre que dar o máximo de novo para o próximo jogo”, disse o meio-campista.

Para a decisão, o técnico Milton Mendes não poderá contar com o volante Jair e com o lateral Cláudio Winck, suspensos. Marcão relativizou as ausências e fez questão de reforçar a qualidade do elenco.

“Claro que não queríamos perder Jair e o Winck, mas o elenco é muito forte. Tenho certeza que quem o Milton optar vai cumprir à risca o que precisa para a gente conquistar a vitória”, encerrou.