Eduardo Baptista confia em vitória sobre Palmeiras: “Podia ser o Real ou o Íbis”

Na noite deste domingo, o Sport recebe o Palmeiras, na Ilha do Retiro, em Recife, buscando uma vitória para tentar respirar no Brasileiro Série A. O clube pernambucano ocupa a vice-lanterna, 19ª colocação, com 24 pontos, e está a quatro pontos da Chapecoense, primeira equipe fora do Z4. O técnico Eduardo Baptista convocou a torcida e fez uma promessa.

“Vamos fazer a Ilha do Retiro pulsar no domingo. Podia ser o Real Madrid ou o Íbis. Podia ser qualquer um. Mas vai dar Sport”, afirmou o comandante, em entrevista coletiva.

O treinador calcula sete vitórias, em sete partidas que ainda terá como mandante, para salvar o Sport do rebaixamento sem depender de outros resultados. Por isso, para Eduardo Baptista, o duelo contra o Alviverde será a primeira das sete decisões que o time terá na reta final do campeonato.

“Temos que remar para um lado só, time, diretoria, torcida, imprensa. Estamos jogando no limite. Não vou vir aqui pintar um quadro bonito. Nós estamos no limite, mas com todos juntos saímos dessa”, disse o técnico.

O comandante ainda fez questão de ressaltar o papel decisivo da torcida rubro-negra ao longo da história em momentos difíceis e relembrou a campanha campeã da Copa do Nordeste de 2014.

“Hoje é hora de eu pedir ao torcedor para comparecer à Ilha do Retiro. O nosso momento é difícil, mas longe de se jogar a tolha. A minha história como treinador mostra isso. Eu assumi esse mesmo Sport com 99% de chances de ser eliminado da Copa do Nordeste. E com esse 1%, um mês e meio depois, fomos campeões da Copa do Nordeste. E com o apoio da torcida. No Sport não tem essa de jogar a toalha”, concluiu Baptista.