Diego Souza diz “estar no limite” e sinaliza que permanecerá no Sport

Após a importante vitória do Sport sobre o Arsenal de Sarandí por 2 a 0 nesta quinta-feira, na Ilha do Retiro, em confronto de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, Diego Souza disse estar em seu limite com as especulações envolvendo sua transferência para o Palmeiras. Feliz em Recife, o ídolo rubro-negro sinalizou que deve permanecer no Leão.

Um dos atacantes que estão na mira do técnico Tite para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia, Diego Souza passou a ser o principal alvo do Palmeiras com a má fase de Borja, contratado para ser o substituto de Gabriel Jesus em 2017. Embora o Verdão disponha de muito dinheiro, a tendência é que o clube não traga o jogador para o Palestra Itália.

“Posso dizer que, o próprio presidente já falou, a gente tem que continuar trabalhando. Estou muito bem aqui, estou conseguindo, graças a Deus, realizar meu trabalho. Temos até sexta-feira para definir logo essa situação que eu também não aguento mais. Estou no meu limite com isso, sou muito feliz aqui, espero que eles se resolvam”, disse Diego Souza em entrevista ao canal Fox Sports.

Diego Souza não marcou gols na noite desta quinta-feira, mas mais uma vez liderou o Sport em campo. Sobre um gramado em péssimas condições por conta da forte chuva que pairou sobre Recife, o Leão sofreu para transformar sua superioridade em gols, no entanto, o atacante André tratou de balançar as redes duas vezes no segundo tempo para garantir a vantagem na Sul-Americana.

O confronto de volta entre Sport e Arsenal de Sarandí acontece no próximo dia 27, no estádio Julio Grondona, às 19h15 (de Brasília), em Buenos Aires.