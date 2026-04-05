De virada, Sport bate Londrina e vence a primeira na Série B

O Sport venceu sua primeira partida pela Série B. Neste sábado, o Leão enfrentou o Londrina, pela terceira rodada do torneio, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, e venceu por 2 a 1, de virada. Bruno Santos abriu o placar para os paranaenses, mas Barletta e Perotti fizeram os gols dos recifenses.
Situação da tabela
Com a vitória, o Sport encostou no G4. Com cinco pontos, o Leão subiu para a sétima posição. O Londrina caiu para oitavo, com quatro.
📋 Resumo do jogo
LONDRINA 1 x 2 SPORT
Competição: Campeonato Brasileiro - Série B (3ª rodada)
Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR)
Data: 4 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Gols:
- ⚽ Bruno Santos, aos 22' do 1ºT (Londrina)
- ⚽ Barletta (P), aos 26' do 2ºT (Sport)
- ⚽ Perotti, aos 42' do 2ºT (Sport)
Como foi o jogo?
O primeiro tempo não teve grandes chances para nenhum dos lados. O Londrina abriu o placar aos 22 minutos, quando Bruno Santos aproveitou rebote da finalização de Thalis e, sem goleiro, balançou as redes.
Na etapa complementar, o Sport foi para cima. Aos 25 minutos, Perotti chutou e bola desviou no braço de Kevyn. Após análise do VAR, um pênalti foi concedido aos visitantes, que empataram com Barletta. Aos 41, o Leão virou: após troca de passes, Perotti bateu na saída de Maurício e garantiu o triunfo do Sport.
Veja outros resultados da Série B neste sábado:
- Vila Nova 2 x 1 Atlético-GO
- Náutico 1 x 0 Ponte Preta
- Cuiabá 0 x 2 Ceará
- Fortaleza 2 x 1 Juventude
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