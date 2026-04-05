De virada, Sport bate Londrina e vence a primeira na Série B

O Sport venceu sua primeira partida pela Série B. Neste sábado, o Leão enfrentou o Londrina, pela terceira rodada do torneio, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, e venceu por 2 a 1, de virada. Bruno Santos abriu o placar para os paranaenses, mas Barletta e Perotti fizeram os gols dos recifenses.

Situação da tabela

Com a vitória, o Sport encostou no G4. Com cinco pontos, o Leão subiu para a sétima posição. O Londrina caiu para oitavo, com quatro.

📋 Resumo do jogo

LONDRINA 1 x 2 SPORT

Competição: Campeonato Brasileiro - Série B (3ª rodada)

Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR)

Data: 4 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols:

⚽ Bruno Santos, aos 22' do 1ºT (Londrina)

Bruno Santos, aos 22' do 1ºT (Londrina) ⚽ Barletta (P), aos 26' do 2ºT (Sport)

⚽ Perotti, aos 42' do 2ºT (Sport)

Como foi o jogo?

O primeiro tempo não teve grandes chances para nenhum dos lados. O Londrina abriu o placar aos 22 minutos, quando Bruno Santos aproveitou rebote da finalização de Thalis e, sem goleiro, balançou as redes.

Na etapa complementar, o Sport foi para cima. Aos 25 minutos, Perotti chutou e bola desviou no braço de Kevyn. Após análise do VAR, um pênalti foi concedido aos visitantes, que empataram com Barletta. Aos 41, o Leão virou: após troca de passes, Perotti bateu na saída de Maurício e garantiu o triunfo do Sport.

Veja outros resultados da Série B neste sábado:

Vila Nova 2 x 1 Atlético-GO

Náutico 1 x 0 Ponte Preta

Cuiabá 0 x 2 Ceará

Fortaleza 2 x 1 Juventude

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