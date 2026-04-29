Shakhtar Donetsk x Crystal Palace: veja prováveis escalações e onde assistir à Liga Conferência

Shakhtar Donetsk e Crystal Palace entram em campo nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Henryk Reyman, pelo jogo de ida da semifinal da Liga Conferência. Na fase anterior, o time ucraniano eliminou o AZ Alkmaar, da Holanda, enquanto o inglês despachou a Fiorentina.
Onde assistir Shakhtar Donetsk x Crystal Palace ao vivo?
- Streaming: CazéTV.
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chegam os times
O Shakhtar Donetsk, líder do Campeonato Ucraniano, vem de uma sequência de sete jogos sem perder (cinco vitórias e dois empates), incluindo o confronto de quartas de final da Conference contra o AZ, quando venceu por 5 a 2 no agregado. Já o Crystal Palace é o 13º colocado no Campeonato Inglês, com 43 pontos, e não vence há três jogos. Na última fase do torneio continental, eliminou a Fiorentina por 4 a 2 no agregado.
Prováveis escalações
Atlético de Madrid: Riznyk; V. Tobias, Bondar, Matvienko e Pedro Henrique; Nazaryna, Alisson, Ocheretko, Isaque e Newerton; Kauã Elias.
Técnico: Arda Turan.
Barcelona: Henderson; Chris Richards, Lacroix e Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada e Mitchell; Sarr e Yeremy Pino; Mateta.
Técnico: Oliver Glasner.
Arbitragem
- Árbitro: Felix Zwayer (ALE)
- Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)
- VAR: Bastian Dankert (ALE)
