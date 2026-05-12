Ex-Santos, Luca Meirelles celebra título do Campeonato Ucraniano pelo Shakhtar Donetsk

O atacante Luca Meirelles comemorou, no último domingo, a conquista do Campeonato Ucraniano com o Shakhtar Donetsk. A equipe goleou o Poltava por 4 a 0 e garantiu o título nacional com três rodadas de antecedência.

Revelado pelo Santos, o brasileiro celebrou a conquista logo em sua primeira temporada no futebol ucraniano.

“É uma felicidade muito grande conquistar um título por um clube gigante do país. Fizemos uma grande competição e fomos coroados com esse título de forma antecipada”, afirmou.

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Primeira temporada internacional

O atacante avaliou de forma positiva sua adaptação ao novo clube e destacou a importância da temporada para sua trajetória profissional.

“Avalio essa minha primeira temporada como muito positiva. Ser campeão pelo Shakhtar e chegar à semifinal de uma competição europeia é algo muito importante para mim. Ainda temos mais três jogos pela frente antes do fim da temporada, então vamos buscar terminar da melhor forma possível”, completou.

Destaque em ano de estreia

Contratado pelo clube ucraniano nesta temporada, Luca soma 26 partidas disputadas, com dez gols marcados e duas assistências, números que ajudam a explicar o bom desempenho em seu ano de estreia.

Além da campanha vitoriosa no torneio nacional, o Shakhtar também teve destaque continental ao alcançar as semifinais da Conference League. A equipe acabou eliminada pelo Crystal Palace, da Inglaterra.