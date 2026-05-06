Crystal Palace x Shakhtar Donetsk pela Liga Europa: veja prováveis escalações e onde assistir

Crystal Palace e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Sellhurst Park, pelo jogo da volta das semifinais da Liga da Conferência.
Onde assistir
O jogo será transmitido pela CazéTV (YouTube)
Situação do confronto
O Crystal Palace traz uma vantagem de dois gols para o jogo de volta, que acontecerá na casa do time, em Londres. O time britânico venceu a partida de ida por 3 a 1. A equipe ucraniana precisa vencer por uma vantagem maior de dois gols se quiser se classificar para a final sem prorrogação ou disputa de pênaltis.
Prováveis escalações
Crystal Palace: Dean Henderson, Jaydee Canvot, Maxence Lacroix, Chris Richards, Tyrick Mitchell, Daichi Kamada, Adam Wharton, Daniel Muñoz, Yéremy Pino, Jean Mateta, Ismaila Sarr
Técnico: Oliver Glasner
Shakhtar Donetsk: Ryznik, Vinícius Tobias, Valerii Bondar, Matvienko, Pedro Henrique, Ocheretko, Eguinaldo, Marlon Gomes, Pedrinho, Alisson, Kauã Elias
Técnico: Arda Turan
Arbitragem
Árbitro: Alejandro Hernandez (ESP)
Ficha técnica
Data e horário: Quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Sellhurst Park, em Londres, na Inglaterra
