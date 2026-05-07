Crystal Palace vence Shakhtar e avança à final da Conference League

Nesta quinta-feira, o Crystal Palace venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 1 no Selhurst Park, em jogo válido pela partida de volta da semifinal da Liga Conferência, e se classificou para a decisão da competição. Os gols do time da casa foram marcados por Pedro Henrique (contra) e Ismaila Sarr, enquanto Eguinaldo fez para os ucranianos.
Com o resultado, o Palace, que havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, jogará a final da Conference League contra o Rayo Vallecano no dia 27 de maio, às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig (ALE).Em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação. Se o resultado persistir, as equipes decidirão o título nos pênaltis.
📋 Resumo do jogo
🔴🔵CRYSTAL PALACE 2 x 1 SHAKHTAR DONETSK 🟠⚫
🏆 Competição: Conference League - Semifinal
🏟️ Local: Selhurst Park, Londres (ING)
📅 Data: 07 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
⚽Pedro Henrique (contra), aos 25' do 1ºT (Crystal Palace)
⚽Eguinaldo, aos 34' do 1ºT (Shakhtar Donetsk)
⚽Ismaila Sarr, aos 7' do 2ºT (Crystal Palace)
Como foi o jogo
O Palace abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Após bola defendida por Riznyk, Muñoz pegou a sobra e tentou cruzar para a área, mas a bola acabou desviando em Pedro Henrique e morreu no fundo da rede. O empate ucraniano veio aos 34 minutos, quando Eguinaldo recebeu na área e acertou um belo chute colocado de canhota no canto esquerdo, sem chances para Henderson.
No segundo tempo, aos sete minutos, Tyrick Mitchell cruzou rasteiro para a pequena área e encontrou Ismaila Sarr, que desviou de bico para marcar.
Ex-Inter decide e Rayo avança
No outro jogo do dia, o Rayo Vallecano venceu o Strasbourg por 1 a 0 e garantiu a vaga na final. O brasileiro Alemão, ex-Internacional, anotou o gol da equipe. Ele já havia marcado na semana passada, quando a equipe espanhola venceu, também por 1 a 0, os franceses.