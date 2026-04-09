Brasileiros brilham, Shakhtar vence e abre vantagem nas quartas da Liga Conferência

Foto: Reprodução/CazéTV
Foto: Reprodução/CazéTV
Da Redação

Da Redação em

Publicado 09/04/2026 às 18:11

Nesta quinta-feira, o Shakhtar Donetsk venceu o AZ Alkmaar por 3 a 0 no Stadion Miejski im. Henryka Reymana, na Polônia, em jogo válido pela partida de ida das quartas de final da Liga Conferência. Os gols do jogo foram marcados por Pedrinho e Alisson Santana (2).

Situação do confronto

Com o resultado, o Shakhtar pode perder o jogo de volta na próxima quinta-feira, no AFAS Stadion, às 13h45 (de Brasília), por até dois gols de diferença, que se classificará para a semifinal. Em caso de vitória por três gols de diferença do AZ no tempo normal, haverá prorrogação. Se o resultado persistir, as equipes decidirão a vaga nos pênaltis.

📋 Resumo do jogo

🟠⚫SHAKHTAR DONETSK 3 x 0 AZ ALKMAAR 🔴⚪

🏆 Competição: Liga dos Campeões - Quartas de final
🏟️ Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (POR)
📅 Data: 07 de abril de 2026 (terça-feira)
Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽Pedrinho, aos 27' do 2ºT (Shakhtar Donetsk)

⚽Alisson Santana, aos 36' do 2ºT (Shakhtar Donetsk)

⚽Alisson Santana, aos 38' do 2ºT (Shakhtar Donetsk)

Como foi o jogo

O Shakhtar abriu o placar aos 27 minutos do segundo tempo. Após bola afastada pela zaga do AZ, o brasileiro Pedrinho pegou a sobra e soltou uma bomba de fora da área. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Aos 36, após bate e rebate em cobrança de escanteio, Alisson Santana, na marca do pênalti, chutou para ampliar a vantagem.

Ex-Galo, Alisson marcaria o terceiro dois minutos depois. Eguinaldo tabelou com Traoré, entrou na área e cruzou rasteiro para o camisa 30 completar para o fundo das redes.

Próximos jogos

Shakhtar Donetsk

  • Enfrenta o LNZ Cherkasy, no Tsentralnyi Stadium, pela 23ª rodada do Campeonato Ucraniano.

AZ Alkmaar

  • Joga contra o Heerenveen, no AFAS Stadion, pela 30ª rodada do Campeonato Holandês.
Outros resultados do dia

13h45 - Rayo Vallecano 3 x 0 AEK

16h - Mainz 05 2 x 0 Strasbourg

16h - Crystal Palace 3 x 0 Fiorentina

