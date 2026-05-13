Sevilla bate Villarreal e fica mais perto da permanência na elite do Espanhol

De virada, o Sevilla venceu o Villarreal por 3 a 2 nesta quarta-feira, fora de casa, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que deixa a equipe muito perto garantir a permanência na elite.

O Villarreal abriu uma boa vantagem logo no início com gols de Gerard Moreno (13') e Mikautadze (20'), mas o Sevilla conseguiu reverter o placar graças a Oso (36'), Kike Salas (45+2') e Akor Adams (72').

A vitória, que encerra uma sequência de quatro derrotas consecutivas fora de casa, permite ao Sevilla praticamente assegurar sua permanência na Primeira Divisão, mesmo com o time vivendo um momento de possível mudança de proprietários.

Segundo a imprensa espanhola, o ex-jogador Sergio Ramos e um grupo de investidores teriam chegado a um acordo para adquirir o clube.

O Sevilla agora está quatro pontos acima da zona de rebaixamento, restando duas partidas para o fim do campeonato, uma vez concluída a atual rodada.

O time comandado por Luis García Plaza protagonizou uma virada no segundo tempo, após uma primeira etapa na qual o Villarreal havia mostrado mais iniciativa.

O Villarreal, invicto em casa desde janeiro e já classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões, sofreu um revés em sua busca pela terceira colocação, cobiçada pelo Atlético de Madrid (4º).

Em outra partida, o Espanyol derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0 graças aos gols de Pere Milla (69') e Kike García (90+2') e conquistou, assim, sua primeira vitória de 2026.

Esse triunfo coloca a equipe três pontos acima da zona de rebaixamento, em meio a uma disputa acirrada para evitar a queda para a Segunda Divisão.

Com o Oviedo já rebaixado, nada menos que dez equipes estão agrupadas dentro de uma margem de seis pontos na parte inferior da tabela.

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*AFP