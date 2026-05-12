Sergio Ramos encaminha acordo bilionário para comprar o Sevilla

Sergio Ramos se reuniu nesta terça-feira com acionistas do Sevilla para avançar nas tratativas de compra do clube. Em negociação desde meados de janeiro, o zagueiro deixou o encontro demonstrando otimismo em relação ao desfecho.

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Aguardando apenas a formalização e a assinatura do contrato, o acordo para a venda do Sevilla foi selado durante uma reunião de cerca de duas horas em um hotel. Além de Sergio Ramos, o encontro contou com a presença de seu irmão, René, acionistas do clube e representantes da empresa Five Eleven Capital.

Na saída do local, Sergio Ramos e René optaram por não falar com a imprensa, mas fizeram sinal positivo e deixaram o hotel sorrindo. De acordo com o jornal El País, a negociação foi fechada por 450 milhões de euros (cerca de R$ 2,6 bilhões).

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Passagem de Ramos no Sevilla

Revelado pelo Sevilla, Sérgio Ramos entrou em campo 87 vezes pelo clube, onde balançou as redes em 10 oportunidades e deu uma assistência, em duas passagens pelo time espanhol.