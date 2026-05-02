Schalke 04 volta à elite após três temporadas na Segunda Divisão do Alemão

Após três temporadas jogando na Segunda Divisão alemã, o tradicional Schalke 04 garantiu seu retorno à Bundesliga neste sábado, graças a uma vitória por 1 a 0 em casa sobre o Fortuna Dusseldorf.

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O Schalke venceu com um gol marcado no primeiro tempo pelo atacante Kenan Karaman.

Com este triunfo, o clube não pode mais terminar abaixo do segundo colocado, já que tem uma vantagem de dez pontos sobre o terceiro, o Hannover (67 pontos contra 57), que tem apenas três partidas a disputar.

Imediatamente após o apito final, os 62.500 espectadores presentes na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, comemoraram intensamente a promoção do Schalke, três anos após o rebaixamento.

Regularidade marca campanha sólida

Após duas temporadas decepcionantes (10º em 2023/2024 e 10º em 2024/2025), nesta temporada a equipe se firmou entre os dois primeiros colocados da Segunda Divisão já no início de outubro e não deixou mais essa posição.

No final de janeiro, reforçaram o elenco com a chegada do veterano bósnio Edin Dzeko (seis gols e três assistências em oito jogos), que retornou neste sábado para atuar nos 20 minutos finais, após ter ficado afastado desde que sofreu uma lesão no ombro durante a vitória na repescagem para a Copa do Mundo de 2026 contra a Itália, no final de março.

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Glórias do passado

Sete vezes campeão alemão entre 1934 e 1958 e pentacampeão da Copa da Alemanha (tendo conquistado o título mais recentemente em 2011), o Schalke venceu a Copa da Uefa em 1997 e é um dos dois principais clubes da região industrial do Ruhr ao lado do Borussia Dortmund.



*Por AFP