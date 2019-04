Volpi relata emoção e Antony fala em sonho realizado no São Paulo

O São Paulo está na final do Campeonato Paulista. O tabu no Allianz Parque foi mantido, mas nenhum tricolor está preocupado com isso, afinal, depois do 0 a 0 no tempo normal, a equipe do Morumbi eliminou o Palmeiras nas cobranças de pênaltis.

“Momento de muita alegria, um sonho realizado. A gente sabe que não acabou ainda, tem uma final, mas agradeço a Deus, meus companheiros, pelo desempenho. O mérito é para o grupo todo”, destacou o jovem Antony, ao Sportv.

“Não foram só os garotos, os jogadores mais experientes, como o Reinaldo, ajudaram demais, nos deram tranquilidade, e vitória é do grupo”, completou o volante Luan, abraçado com seus companheiros.

Tiago Volpi foi o grande nome diante da marca da cal. O goleiro são-paulino pegou as batidas de Ricardo Goulart e Zé Rafael, mas por pouco não se tornou vilão ao desperdiçar o pênalti que definiria a vaga ao São Paulo. Prass defendeu o chute do goleiro.

“São circunstâncias do jogo, não fui feliz na cobrança. As pessoas têm que entender e saber que não fiz algo novo na minha carreira, eu já tinha outras três cobranças como profissional, no México teve título que conquistamos que eu bati. Quis assumir a responsabilidade, infelizmente não acertei a cobrança, mas depois pude ajudar com as defesas, por isso o futebol é emocionante”, afirmou Volpi.