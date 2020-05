Você Sabia? São Paulo já teve o “Rei do futsal” no futebol de campo

O ano de 2005 foi marcante para os torcedores do São Paulo, com os títulos do Campeonato Paulista, da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes. No entanto, a temporada teve outro fato curioso: o jogador Falcão, astro do futsal, chegou a atuar pelo time de futebol de campo do Tricolor.

No final de 2004, o ala, que estava com 27 anos, havia acabado de ser eleito melhor jogador de futsal do mundo, mas decidiu se arriscar mais uma vez no campo e fechou com o São Paulo. Ele já tinha feito dois períodos de testes na Portuguesa e no Palmeiras, mas sem sucesso.

Como nas outras tentativas, a passagem pelo Tricolor também não foi das melhores. Apesar dos lances empolgantes na estreia contra o Ituano, quando entrou aos 37 minutos do segundo tempo, Falcão não ganhou muitas oportunidades do técnico Emerson Leão.

Ao todo, o jogador atuou em seis partidas, sendo uma como titular, somando cinco vitórias e apenas um empate. Ele participou da campanha do título estadual, mas deixou o São Paulo após pouco menos de cinco meses e voltou ao futsal, ficando de fora das conquistas internacionais.