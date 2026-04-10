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Vitória x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

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Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 10/04/2026 às 20:00

São Paulo volta a campo pelo Brasileirão na tarde deste sábado, quando enfrenta o Vitória, pela 11ª rodada da competição. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília) no Barradão, em Salvador (BA).

Onde assistir Vitória x São Paulo ao vivo?

  • TV: Globo / Premiere (Pay-per-view)
  • YouTubeGETV
  • O torcedor também pode acompanhar os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

 

Como o Vitória chega ao confronto

O Vitória vem de dois jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na última partida, a equipe comandada por Jair Ventura empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, fora de casa. O time baiano tem 11 pontos em nove jogos e ocupa o 14° lugar na tabela.

Para o duelo deste sábado, o Vitória tem uma vasta lista de desfalques: Camutanga, Dudu, Jamerson, Marinho, Matheusinho, Riccieli, Edu Ribeiro, Claudinho, Pedro Henrique e Rúben Ismael são baixas por lesão. Expulso contra a Chapecoense, Edenílson também não estará à disposição. Por outro lado, Emmanuel Martínez e Baralhas voltam a estar aptos após cumprirem suspensão.

Como o São Paulo chega ao confronto

O São Paulo, que não vencia no Campeonato Brasileiro há três partidas, goleou o Cruzeiro por 4 a 1, no Morumbis, na última rodada. No compromisso mais recente, o Tricolor venceu o Boston River, do Uruguai, por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana. Atualmente, a equipe são-paulina tem 20 pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão.

O técnico Roger Machado terá uma nova baixa para enfrentar a equipe de Salvador. Pablo Maia sofreu fraturas na face e no nariz durante o treino da última quinta e não poderá defender o São Paulo neste sábado. Além dele, Calleri cumpre protocolo de concussão, enquanto Lucas Moura segue em recuperação após quebrar a costela. Luciano, Sabino e Bobadilla também ficam na capital paulista para tratarem de lesões.

Histórico de confronto entre Vitória x São Paulo

Ao todo, as equipes somam 49 duelos, com 33 vitórias do São Paulo contra 10 do Vitória, além de seis empates.

Últimos duelos:

  • 07/12/2025 - Vitória 1 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro
  • 09/08/2025 - São Paulo 2 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 25/08/2024 - São Paulo 2 x 1 Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 05/05/2024 - Vitória 1 x 3 São Paulo - Campeonato Brasileiro
  • 26/10/2018 - Vitória 0 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro

 

Estatísticas

Vitória no Brasileirão

  • 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas
  • 9 gols marcados 
  • 14 gols sofridos
  • Artilheiros: Baralhas, Renato Kayzer e Matheuzinho (2 gols)

 

São Paulo

  • 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas
  • 15 gols marcados 
  • 7 gols sofridos
  • Artilheiro: Jonathan Calleri (6 gols) 

 

Prováveis escalações

Provável escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan, Cacá, Luan Candido e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez e Aitor; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer
Técnico: Jair Ventura

Provável escalação São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell; Danielzinho. Marcos Antônio e Cauly; Artur, André Silva e Ferreira
Técnico: Roger Machado

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Arbitragem de Vitória x São Paulo

  • Árbitro: Anderson Daronco
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves e Joverton Wesley de Souza
  • VAR: Paulo Renato Moreira

 

Ficha técnica 

  • Jogo: Vitória x São Paulo
  • Data e horário: 11 de abril de 2026 (sábado) | 16h30 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro 
  • Local: Barradão
  • Onde Assistir: TV Globo, Premiere e GETV

 

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