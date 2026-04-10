Vitória x São Paulo: saiba onde assistir ao jogo da 11ª rodada do Brasileirão

O São Paulo volta a campo pelo Brasileirão na tarde deste sábado, quando enfrenta o Vitória, pela 11ª rodada. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília) no Barradão, em Salvador (BA).

Após a viagem ao Uruguai, o Tricolor se prepara para o duelo em Salvador! 🆚 Vitória

🏟️ Barradão

🗓️ 11/04 (sábado)

⏰ 16h30#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/jBK4AqII0a — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 9, 2026

Onde assistir ao vivo?

TV : Globo / Premiere (Pay-per-view)

: Globo / Premiere (Pay-per-view) YouTube : GETV

: O torcedor também pode acompanhar os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

Vitória

O Vitória vem de dois jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na última partida, a equipe comandada por Jair Ventura empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, fora de casa. O time baiano tem 11 pontos em nove jogos e ocupa o 14° lugar na tabela.

São Paulo

O São Paulo, que não vencia no Campeonato Brasileiro há três partidas, goleou o Cruzeiro por 4 a 1, no Morumbis, na última rodada. No compromisso mais recente, o Tricolor venceu o Boston River, do Uruguai, por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana.

Atualmente, a equipe são-paulina tem 20 pontos e ocupa a vice-liderança do Brasileirão.