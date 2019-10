Vitor Bueno valoriza vantagem do São Paulo no G4 e já projeta clássico

Vitor Bueno recebeu oportunidade e correspondeu. Jogou bem contra o Galo e marcou o segundo gol da vitória tricolor no Morumbi. O resultado levou o time a abrir quatro pontos em relação ao quinto colocado na tabela de classificação, hoje o Internacional. Uma distância valorizada pelo jogador, que já pensa até em acabar com o tabu contra o Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque.

“É importante abrir quatro pontos para o quinto colocado. Temos que valorizar também nossa força em casa, vencemos as quatro partidas dentro de casa com o Diniz. Na quarta-feira temos um jogo em um lugar que nunca ganhamos. Mas o São Paulo não pode pensar no empate, temos que entrar em campo pensando na vitória”, comentou Bueno, empolgado.

“Foi um belo gol, mérito da equipe. Trabalhamos bem a bola, foi um belo passe do Igor e finalizei bem. A equipe toda está de parabéns. Foi uma jogada trabalhada, que a gente treina, com triangulação. Acabou acontecendo no jogo”, explicou.

“Todo jogador precisa de sequência e confiança. Com sequência, vem confiança. O professor vem conversando bastante comigo, me deixando à vontade dentro do campo para fazer o que eu quiser. Vir pela esquerda, cair por dentro. Foi assim que joguei meu melhor futebol no Santos. Aos poucos vou subindo de produção, junto com a equipe”, concluiu.