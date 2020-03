Vitor Bueno e Juanfran estão fora da estreia do São Paulo na Libertadores

O São Paulo não contará com Vitor Bueno e Juanfran, dois de seus titulares, em sua estreia na atual edição da Libertadores. O primeiro, como problemas no tornozelo esquerdo, e o lateral-direito espanhol, com dores na panturrilha direita, foram poupados pela comissão técnica tricolor.

Juanfran já havia ficado de fora da vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no último domingo. Porém, nesta semana o espanhol deu sinais de que ficaria à disposição de Fernando Diniz, uma vez que trabalhou sem indicar limitações na última segunda-feira e chegou a participar da atividade de terça com o restante do elenco.

Vitor Bueno, por sua vez, tem um quadro um pouco mais complicado. Na última segunda-feira o meia-atacante permaneceu no Reffis, se limitando a trabalhos fisioterápicos, mas na terça apareceu em campo e participou do aquecimento, único período liberado à imprensa, com os demais companheiros.

Desta forma, a tendência é que Igor Vinícius assuma a lateral direita, a exemplo do que aconteceu no último fim de semana, contra a Macaca. Vitor Bueno, por sua vez, pode ser substituído por Pablo, que desempenhou a função de ponta direita diversas vezes no Athletico-PR, equipe que o fez despontar no cenário do futebol nacional.

Antony é outro jogador que corre contra o tempo para se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida durante um dos treinamentos da semana passada. A presença do atacante, no entanto, é bastante provável, já que não foi cortado da viagem para enfrentar o Binacional.

Além de Vitor Bueno e Juanfran, Brenner e Everton também são desfalques para o São Paulo, já que terão de cumprir suspensão, assim como o técnico Fernando Diniz, punido pela Conmebol quando ainda era técnico do Fluminense.

Desta forma, o São Paulo deverá entrar em campo com a seguinte escalação: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Pablo e Pato.

O São Paulo disputa a primeira partida da fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Binacional, do Peru, em Juliaca, cidade a 3825 metros acima do nível do mar.