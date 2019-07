Veja quem pode chegar e sair do São Paulo para a volta do Brasileiro

O São Paulo pode ter mudanças em seu elenco nos próximos dias. Precisando fazer caixa e reduzir sua folha salarial, o clube do Morumbi deve negociar alguns de seus jogadores.

Por outro lado, a diretoria tricolor trabalha na contratação de peças que venham para reforçar posições consideradas carentes pelo técnico Cuca. O treinador quer um lateral direito e um centroavante para o restante da temporada.

O primeiro compromisso do São Paulo após a pausa para a Copa América é o clássico contra o Palmeiras, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Choque-Rei está marcado para o dia 13 de julho, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi. O Tricolor é o nono colocado do torneio, com 14 pontos.

Abaixo, veja quem pode sair e quem pode chegar ao São Paulo: