Veja onde assistir aos jogos dos paulistas na 5ª rodada do Brasileirão Sub-20

Nesta quarta-feira, os quatro principais clubes paulistas entram em campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Recuperado de cirurgia no joelho, o atacante Ryan está liberado para voltar ao futebol em jogo do Sub-20, que enfrentará o Fluminense nesta quarta-feira (8), às 15h, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A programação faz parte do planejamento de readaptação do… pic.twitter.com/PBDoKsrnDg — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 7, 2026

São Paulo x Fluminense

O São Paulo recebe o Fluminense em partida marcada para às 15h (de Brasília), no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia (SP), com transmissão do SPFC Play.

O Tricolor vem de derrota para o Grêmio, em casa, por 2 a 0, e ocupa a 15ª posição do campeonato, com apenas quatro pontos. Já o Fluminense chega ao confronto em 18º lugar, com três.

Santos x Criciúma

No mesmo horário, o Santos enfrenta o Criciúma no CT Rei Pelé. O duelo também não terá transmissão.

Na última partida, o Alvinegro Praiano empatou com o Athletico-PR em 1 a 1, em Curitiba. Dessa forma, o Santos está em quinto lugar, com sete pontos. O Cricíuma está em oitavo, com seis.

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Um pouco mais tarde, às 16h, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino na Arena Barueri. O jogo terá a transmissão do UOL.

Depois de vencer o Botafogo por 2 a 0, no Rio de Janeiro, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão, com 10 pontos. Já o Bragantino é lanterna do torneio, com apenas dois.

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