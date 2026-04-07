Veja onde assistir aos jogos dos paulistas na 5ª rodada do Brasileirão Sub-20

Nesta quarta-feira, os quatro principais clubes paulistas entram em campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.
Recuperado de cirurgia no joelho, o atacante Ryan está liberado para voltar ao futebol em jogo do Sub-20, que enfrentará o Fluminense nesta quarta-feira (8), às 15h, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.
A programação faz parte do planejamento de readaptação do… pic.twitter.com/PBDoKsrnDg
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 7, 2026
São Paulo x Fluminense
O São Paulo recebe o Fluminense em partida marcada para às 15h (de Brasília), no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia (SP), com transmissão do SPFC Play.
O Tricolor vem de derrota para o Grêmio, em casa, por 2 a 0, e ocupa a 15ª posição do campeonato, com apenas quatro pontos. Já o Fluminense chega ao confronto em 18º lugar, com três.
Santos x Criciúma
No mesmo horário, o Santos enfrenta o Criciúma no CT Rei Pelé. O duelo também não terá transmissão.
Na última partida, o Alvinegro Praiano empatou com o Athletico-PR em 1 a 1, em Curitiba. Dessa forma, o Santos está em quinto lugar, com sete pontos. O Cricíuma está em oitavo, com seis.
Palmeiras x Red Bull Bragantino
Um pouco mais tarde, às 16h, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino na Arena Barueri. O jogo terá a transmissão do UOL.
Depois de vencer o Botafogo por 2 a 0, no Rio de Janeiro, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão, com 10 pontos. Já o Bragantino é lanterna do torneio, com apenas dois.
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