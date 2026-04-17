Vasco x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O São Paulo encara o Vasco da Gama neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). O compromisso é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Tempo real: Gazeta Esportiva.

🔜 Amanhã é dia de Tricolor no Brasileirão! 🆚 Vasco

⏰ 18h30

🏟️ São Januário

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Como chega o Vasco para o confronto?

No Campeonato Brasileiro, o Vasco vem de três jogos sem vencer. Nas últimas rodadas, o time comandado por Renato Gaúcho empatou com Coritiba e Remo, e perdeu o clássico para o Botafogo. Sendo assim, ocupa a 13ª posição da tabela, com 13 pontos conquistados em 11 jogos.

No último compromisso, o Cruzmaltino recebeu o Audax Italiano, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana , e saiu derrotado por 2 a 1, de virada. Na competição continental, ainda não triunfou e aparece no último lugar do grupo G.

Como chega o São Paulo para o confronto?

Em contrapartida, o São Paulo vem de vitória na Copa Sul-Americana. Na última terça-feira, recebeu o O’Higgins, do Chile, e venceu por 2 a 0, com gols de Artur e Luciano. Com o resultado, o time comandado por Roger Machado é líder isolado do grupo C, com 100% de aproveitamento.

Agora, o Tricolor Paulista volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a terceira posição da tabela, com 20 pontos conquistados em 11 jogos. O São Paulo está a seis pontos do líder Palmeiras e com a mesma pontuação do Flamengo, vice-líder.

Estatísticas no Brasileirão

Vasco

Jogos: 11

Vitórias: 3

Empates: 4

Derrotas: 4

Gols marcados: 16

Gols sofridos: 17

Artilheiros: Thiago Mendes e Cauan Barros, com três gols marcados

São Paulo

Jogos: 11

Vitórias: 6

Empates: 2

Derrotas: 3

Gols marcados: 15

Gols sofridos: 9

Artilheiro: Jonathan Calleri, com seis gols marcados

Prováveis escalações

Para encarar o São Paulo, Renato Gaúcho terá o desfalque de Alan Saldívia, que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, o Vasco deve ter o retorno de Cauan Barros, que ficou de fora do jogo contra o Audax Italiano na terça por uma entorse no tornozelo direito, sofrida contra o Remo.

Já no Tricolor Paulista, além de Rafael Tolói e Lucas Ramon, que estão suspensos, o São Paulo tem quatro lesionados. Ferreira (edema na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face), Lucas (fraturas em duas costelas) seguem o tratamento e irão perder mais um jogo.

Junto deles, o meio-campista Marcos Antônio se machucou no duelo com o O'Higgins, pela segunda rodada da Sul-Americana. O atleta lesionou o músculo reto femoral da coxa direita e ficará de fora por, pelo menos, seis semanas.

Desfalques: Rafael Tolói e Lucas Ramon (suspensos); Marcos Antônio ( lesão no reto femoral da coxa direita), Ferreira (edema na posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (fraturas na face) e Lucas Moura (fraturas nas costelas).

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Hugo Moura (Barros), Thiago Mendes, Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David

Técnico: Renato Portaluppi

Desfalque: Alan Saldívia (suspenso)

Dúvida: Cauan Barros (se recupera de entorse no tornozelo)

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Cédric (Maik), Sabino, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla e Cauly; Artur, Luciano e Calleri

Técnico: Roger Machado

Desfalques: Iván Piris (lesão no joelho direito).

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Arbitragem de Vasco x São Paulo

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Próximo jogo do Vasco

Paysandu x Vasco (Quinta fase da copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Mangueirão, Belém (PA)

Próximo jogo do São Paulo

São Paulo x Juventude (Quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Ficha técnica

⚫⚪Vasco x São Paulo🔴⚪⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

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