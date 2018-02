Valdívia realiza exames e deve ser anunciado nesta terça

O São Paulo está muito próximo de anunciar mais um reforço para a atual temporada. Trata-se de Valdívia, que realizou exames médicos nesta segunda-feira e já não possui qualquer risco de sua transferência ser cancelada por algum problema físico. Desta maneira, ele deverá ser anunciado oficialmente nesta terça pelo Tricolor.

Valdívia assinará contato de empréstimo válido até o final deste ano. Sem espaço no Atlético-MG, o jogador sofreu com uma lesão no joelho esquerdo na época em que ainda defendia o Internacional e desde então não conseguiu retomar o bom futebol que o credenciou, inclusive, a brigar por uma vaga na Seleção Brasileira que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Apostando no São Paulo como o clube que pode fazê-lo voltar aos holofotes, Valdívia está a apenas uma assinatura de se confirmar como novo reforço tricolor. Com salários já acertados e, agora, exames médicos aprovados, a tendência é que o meia treine com o restante do elenco ainda nesta semana.

Rebaixado com o Internacional em 2016, Valdívia foi um dos atletas que acabaram sendo liberados por já não ter mais clima para seguir em Porto Alegre. Assim, o jogador acabou rumando ao Atlético-MG por empréstimo, no entanto, também não conseguiu convencer Oswaldo de Oliveira e o diretor de futebol Alexandre Gallo que poderia ser útil à equipe mineira.

Tido como um jogador móvel pela comissão técnica comandada por Dorival Jr, Valdívia chega para ser uma nova opção ao treinador para o setor ofensivo, principalmente pelas pontas. Como Nenê e Cueva dividem agora o protagonismo na armação, a tendência é que o atleta, que ainda tem contrato até junho de 2019 com o Inter, concorra com Marcos Guilherme e Brenner por uma vaga no time titular.